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اليابانية كوشينوالى فريق"سفراء"جناح إيطاليا فى إكسبو أوساكا

03 أبريل 2024, 19:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 3 - روما - وافقت مصممة الأزياء اليابانية الشهيرة جونكو كوشينو ان تنضم الى فريق "سفراء" جناح إيطاليا فى إكسبو 2025 أوساكا بجانب الإهتمام بالجانب الإنتاجى والصناعى.

وتشغل المصممة كذلك منصب كبير مستشارى معرض إكسبو2025 أوساكا حيث كانت من اوائل الشخصيات اليابانية التى قبلت هذا المنصب.

ويضم الفريق الإيطالى: مصمم الأزياء كين أوكوياما وقائد الأوركسترا تومومى نيشيموتو والنحات سوسومو شينجو ورجل الأعمال وراعى الفنون يوزو ياجى الذى يجب شكره على ترميم هرم جايوس سيستيوس فى روما.

وبهذه المناسبة قالت كوشينو "أود تقديم مساهمتى فى زيادة تعميق التبادل الثقافى بين إيطاليا واليابان من خلال الموضة والتصميم".

ومن جانبه قال السفير ماريو فاتانى المفوض العام لإيطاليا فى إكسبو 2025 أوساكا "ان موهبة كوشينو الحكيمة وإحساسها الفنى العميق يتناسب مع القيم التى يغب جناح إيطاليا فى نقلها للمعرض".

وكان لجونكو كوشينو دور أساسي في وضع الموضة اليابانية على الساحة العالمية. فقد قدمت مجموعاتها في أسبوع الموضة في باريس لمدة 22 عامًا منذ عام 1978. كما أكسبتها موهبتها العديد من الجوائز في إيطاليا . (أنسامد).

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