فرنسيس : أوقفوا رياح الحرب على أوروبا والبحر المتوسط

(أنسامد) - مارس 31 - روما - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد لايقاف رياح الحرب على أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، قائلا : دعونا لا نسمح للأعمال العدائية الجارية بأن تستمر في إحداث تداعيات خطيرة على السكان المدنيين المنهكين، ولاسيما على الأطفال.وأضاف في رسالة بمناسبة عيد الفصح المجيد : كم من المعاناة نرى في عيون الأطفال: هؤلاء الأطفال قد نسوا كيف يبتسمون في أراضي الحرب.! وبنظراتهم يسألوننا: لماذا؟ لماذا الكثير من الموت؟ لماذا كل هذا الدمار؟ وتابع فرنسيس أن الحرب هي على الدوام عبث، الحرب على الدوام هزيمة، منوها : دعونا لا نسمح لرياح الحرب العاتية أن تهب على أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.وأردف قائلا : لا تستسلموا لمنطق السلاح وإعادة التسلح. إنّ السلام لا يُبنى أبدا بالأسلحة، وإنما بمدِّ الأيدي وفتح القلوب.(أنسامد).

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