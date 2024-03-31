فرنسيس : أوقفوا رياح الحرب على أوروبا والبحر المتوسط

وأضاف في رسالة بمناسبة عيد الفصح المجيد : كم من المعاناة نرى في عيون الأطفال: هؤلاء الأطفال قد نسوا كيف يبتسمون في أراضي الحرب.! وبنظراتهم يسألوننا: لماذا؟ لماذا الكثير من الموت؟ لماذا كل هذا الدمار؟ وتابع فرنسيس أن الحرب هي على الدوام عبث، الحرب على الدوام هزيمة، منوها : دعونا لا نسمح لرياح الحرب العاتية أن تهب على أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.
وأردف قائلا : لا تستسلموا لمنطق السلاح وإعادة التسلح. إنّ السلام لا يُبنى أبدا بالأسلحة، وإنما بمدِّ الأيدي وفتح القلوب.
(أنسامد).
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