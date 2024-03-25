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إيطاليا:الداخلية ترفع مراقبة مكافحة الإرهاب بعد هجوم موسكو

25 مارس 2024, 16:49

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 25 - روما - قررت اللجنة الوطنية للنظام العام والأمن يوم الاثنين تعزيز مراقبة مكافحة الإرهاب في إيطاليا في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه يوم الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو والذي قتل فيه 137 شخصا.

وبحسب ما ورد اتفقت اللجنة خلال اجتماع بوزارة الداخلية على "أهمية مواصلة نشاط المراقبة الدقيقة، أيضا على شبكة الإنترنت، من قبل قوات الشرطة والاستخبارات لتحديد المواقف الخطرة المحتملة على الأراضي الوطنية".

وأعلن إن الأعضاء أجروا "تحليلاً دقيقاً للهجوم الإرهابي في موسكو"، "بهدف أيضاً تحديث إجراءات مكافحة الإرهاب المعمول بها بالفعل".

وعلى وجه الخصوص، سيتم تكثيف أنشطة المراقبة والمكافحة بمناسبة عطلة عيد الفصح، مع التركيز بشكل خاص على الأماكن التي يتجمع فيها الناس ويمرون بها وعلى المواقع الحساسة.

قال أمين مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو ألفريدو مانتوفانو يوم الأحد إن التهديد الإرهابي الرئيسي الذي تواجهه إيطاليا في الوقت الحالي يأتي من الذئاب المنفردة وليس من الجماعات المنظمة مثل تلك التي نفذت هجوم يوم الجمعة في موسكو.

وتابع "إن التهديد لا يتعلق بالمجموعات المنظمة.وعتقد أن مجموعة مثل تلك التي نفذت هجوم موسكو، والتي لا بد أنها تدربت وحصلت على دعم لوجيستي، سيتم اعتراضها عاجلا في إيطاليا".

وأردف "إن التهديد الأكثر إثارة للقلق هو التجنيد عبر الإنترنت، خطر التنشيط الذاتي من قبل الذئاب المنفردة؟ نعم، كما حدث في دول أوروبية أخرى".

وأضاف أن "إيطاليا حافظت دائما على اهتمامها المستمر بتهديد الإرهاب على العديد من الجبهات". (أنسامد).

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