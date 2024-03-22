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ماتاريلا: قتال المافيا واجب لكل من يحب الجمهورية

22 مارس 2024, 09:50

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 22 - روما - أكد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا في رسالة بمناسبة يوم الذكرى والالتزام لإحياء ذكرى ضحايا المافيا الأبرياء، أن القتال ضد منظمات المافيا هو مهمة وواجب على كل من يحبون الجمهورية الإيطالية.

وتابع ماتاريلا: "أن تولد في مجتمع مدني وتتطور بفضل القيم التي يحملها، فإن اليوم الوطني للذاكرة والالتزام بذكرى ضحايا المافيا يعد ذكرى مهمة للمجتمع الوطني".

وأردف بالقول إنه يوم يؤكد الالتزام بتحرير السكان والأقاليم من منظمات المافيا (و) التغلب على اللامبالاة والاستسلام الذي يفيد دائما الجماعات الإجرامية.

وأضاف : "عندما ندافع عن كرامة كوننا مواطنين أحرار، وعندما نتمرد على العنف والظلم، وعندما لا نغض الطرف عندما نواجه سوء المعاملة، فإننا نساهم في مكافحة منظمات المافيا".

وأوضح أن قراءة أسماء الضحايا الأبرياء "هو عمل يجمعنا مع أولئك الذين دفعوا حياتهم ثمناً لوحشية المافيا وعلامة على القرب من عائلاتهم" فضلا عن "التعبير الجماعي القوي عن تلك الرغبة في العدالة التي تشكل الطاقة الحيوية للديمقراطية".

وتابع: "تشكل منظمات المافيا عبئا ثقيلا على إيطاليا من حيث الطريقة التي تتسلل بها إلى كل نشاط غير قانوني للاتجار الإجرامي".

واختتم حديثه قائلاً: "يذكرنا هذا اليوم بأن مكافحة تنظيمات المافيا هي مهمة وواجب على كل من يحب الجمهورية ويريد أن يمنحها مستقبلاً أفضل". (أنسامد).

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