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ميلوني: ذكرى ضحايا المافيا ينبغي أن تكون "النور الذي يرشدنا"

21 مارس 2024, 14:02

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 21 - روما - قالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم الذكرى والالتزام تخليدا لذكرى ضحايا المافيا الأبرياء يوم الخميس، إن ذكرى ضحايا الجريمة المنظمة "يجب أن تكون النور الهادي لنا جميعا".

وكتبت ميلوني على حسابها على موقع "أكس" (تويتر سابقا)، "يعد يوم التذكر والالتزام بذكرى ضحايا المافيا الأبرياء مناسبة مهمة لتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم على أيدي المافيا، للتجمع حول عائلاتهم ونقل قصصهم إلى الصغار لتجديد الالتزام اليومي لكل واحد منا ومؤسساتنا لمكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة".

وتابعت، "ذكر أولئك الذين دفعوا مثل هذا الثمن الباهظ والمثال الذي قدمه أولئك الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن القانون، يجب أن تكون النور الذي يرشد أعمالنا وسلوكنا جميعا دائما".

ويتم إحياء الذكرى السنوية في 21 مارس في إيطاليا منذ عام 1996 من قبل جمعيات تابعة لشبكة ليبرا المناهضة للمافيا.

وفي عام 2017 أصبح يومًا رسميًا للذكرى بموجب القانون. (أنسامد).

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