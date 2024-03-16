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ميلوني:الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاق شبيه باتفاق تونس مع مصر

16 مارس 2024, 11:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 16 - روما - صرحت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يوقع مذكرة تفاهم مع مصر عندما تزور القاهرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين غدا الأحد على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي مع تونس.

لعبت ميلوني دورًا أساسيًا في التوصل إلى اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تونس بشأن شراكة استراتيجية تتميز بالدعم المالي والتعاون في مكافحة المتاجرين بالبشر، من بين أمور أخرى، في أعقاب الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا من شمال إفريقيا.

وأعلنت رئيسة الوزراء عن الاتفاق المرتقب مع مصر في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لخطة ماتي التي أطلقتها حكومتها لإنشاء شراكة جديدة مع الدول الأفريقية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتحويل إيطاليا إلى مركز لإمدادات الطاقة من أفريقيا.

وقالت ميلوني: "سأزور مصر يوم الأحد مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين وبعض رؤساء الوزراء (الآخرين في الاتحاد الأوروبي)".

وأضافت: "هناك مبادرة مشابهة لتلك التي قمنا بها في تونس، وهي مذكرة تفاهم مع مصر أيضًا. ويجري العمل بالتوازي على التعاون الثنائي، الذي سيصبح رسميًا يوم الأحد ويتعلق بخطة ماتي للتعاون في مجالي الزراعة والتدريب".

وتابعت: "سنوقع أيضًا سلسلة من الاتفاقيات في قطاع الصحة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار". (أنسامد).

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