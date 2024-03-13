الفاتيكان:حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على المتظاهرين المناخيين

(أنسامد) - مارس 13 - روما - أيدت محكمة الاستئناف بالفاتيكان، يوم أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامات كبيرة لشخصين نظما احتجاجا في متاحف الفاتيكان في أغسطس 2022 لتسليط الضوء على الحاجة إلى معالجة أزمة المناخ.ألصقت إستر جوفي وزوجها جويدو فييرو نفسيهما بمجموعة تماثيل لاكون الشهيرة كجزء من سلسلة من أعمال العصيان المدني المثيرة للجدل التي نظمتها مجموعة ألتيما جينيرزيوني (الجيل الأخير - UG) للفت الانتباه إلى عواقب الاحتباس الحراري الناجم عن الاحتباس الحراري البشري -انبعاثات غازية.وإلى جانب الأحكام مع وقف التنفيذ، أمرت محكمة الفاتيكان الزوجين بدفع 28148 يورو كتعويضات و3500 يورو كتكاليف وغرامات من قبل محكمة الفاتيكان في يونيو الماضي، وهو الحكم الذي تم تأكيده يوم امس الثلاثاء.وقالت مجموعة ألتيما جينيرزيوني إن الحكم غير متناسب تمامًا، نظرًا لعدم حدوث أي ضرر دائم للتمثال، وهو ما يتعارض مع دعوات البابا فرانسيس المتكررة للمجتمع الدولي لمعالجة أزمة المناخ.وصرحت جوفي: "كنت أنا وجويدو مدفوعين بالحب والرعاية عندما فعلنا ذلك ولم يكن هناك أي عنف على الإطلاق".وتابع "ما هو العنف؟ هل يظل غير مبالٍ عند مواجهة الكارثة، أم يبحث عن طريقة للفت الانتباه إليها، حتى يمكن تجنب الكارثة؟". (أنسامد).

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