ميلوني تعلن عن قانون الذكاء الاصطناعي الإيطالي

وقالت ميلوني في رسالة بالفيديو لمؤتمر حول "الذكاء الاصطناعي لإيطاليا": "تعد الحكومة قانونا يهدف إلى إرساء بعض المبادئ ووضع قواعد مكملة للائحة الأوروبية التي هي في طور الموافقة عليها وتحديد الإجراءات الأكثر فعالية لتحفيز قدراتنا الإنتاجية"..
وأضافت "كما نعمل على تحديد الجهة الأنسب للعمل كسلطة مختصة لاستخدام التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي".
وذكرت إنه تم إنشاء صندوق استثماري بقيمة مليار يورو للذكاء الاصطناعي من قبل وحدة رأس المال الاستثماري التابعة لبنك CDP الحكومي. (أنسامد).
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