ميلوني تعلن عن قانون الذكاء الاصطناعي الإيطالي

(أنسامد) - مارس 12 - روما - صرحت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني يوم الثلاثاء إن الحكومة تعد قانونها الخاص لتنظيم الذكاء الاصطناعي، قائلة إنه سيكون مكملاً لقانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي كما أعلنت عن صندوق استثماري بقيمة مليار يورو لهذا القطاع.وقالت ميلوني في رسالة بالفيديو لمؤتمر حول "الذكاء الاصطناعي لإيطاليا": "تعد الحكومة قانونا يهدف إلى إرساء بعض المبادئ ووضع قواعد مكملة للائحة الأوروبية التي هي في طور الموافقة عليها وتحديد الإجراءات الأكثر فعالية لتحفيز قدراتنا الإنتاجية"..وأضافت "كما نعمل على تحديد الجهة الأنسب للعمل كسلطة مختصة لاستخدام التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي".وذكرت إنه تم إنشاء صندوق استثماري بقيمة مليار يورو للذكاء الاصطناعي من قبل وحدة رأس المال الاستثماري التابعة لبنك CDP الحكومي. (أنسامد).

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