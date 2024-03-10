البابا فرنسيس يصلي من أجل السلام وإنهاء معاناة المدنيين

(أنسامد) - مارس 10 - روما - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد، للصلاة "من أجل السلام" في جمهورية الكونغو الديمقراطية "وكذلك في أوكرانيا المعذبة وفي الأراضي المقدسة".وقال فرنسيس خلال صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية في الفاتيكان: فلتتوقف الأعمال العدائية التي تسبب معاناة هائلة بين السكان المدنيين في أقرب وقت ممكن".كما أعرب البابا فرنسيس عن دعمه لمواطني هاييتي وسط تصاعد جديد في أعمال العنف في البلاد.وأشار : إنني أتابع بقلق وأسى الأزمة الخطيرة في هاييتي وأحداث العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة. أنا قريب من الكنيسة ومن الشعب الذي عانى لسنوات من الكثير من الألم.كما أعرب فرنسيس عن قربه من "إخواننا وأخواتنا المسلمين" مع بداية شهر رمضان المبارك. (أنسامد).

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