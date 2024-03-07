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لوفتهانزا تتوقع موافقة المفوضية الأوروبية لشراء حصة ITa

هذا العام

07 مارس 2024, 12:52

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 7 - روما - أعلنت شركة لوفتهانزا أنها تتوقع موافقة المفوضية الأوروبية على استحواذها على حصة 41% في شركة ITA Airways الإيطالية، مقابل استثمار بقيمة 325 مليون يورو، بحلول نهاية العام.

وقالت شركة الطيران الألمانية إنها "تتوقع موافقة المفوضية الأوروبية على الاستثمار في شركة الطيران الإيطالية ITA Airways على مدار هذا العام"، في بيان حول نتائجها لعام 2023.

وأضافت، "تعمل مجموعة لوفتهانزا بشكل وثيق وبنّاء مع مفوضية الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى نتيجة سريعة وتنفيذ الصفقة لاحقًا"، موضحة "من خلال الاستثمار المخطط له في ITA Airways، تعمل مجموعة لوفتهانزا على تدويل الشركة من أجل الاستفادة بشكل أفضل من فرص النمو الجذابة في الخارج".

في يناير، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا متعمقًا في الصفقة المقترحة بين لوفتهانزا وخطوط ITA الجوية، وانتقلت إلى المرحلة الثانية من فحص مكافحة الاحتكار للصفقة الذي بدأ في أواخر نوفمبر بعد أن قامت وزارة الخزانة الإيطالية، المالك الوحيد حاليًا للشركة، بإجراء تحقيق متعمق في الصفقة المقترحة. (أنسامد).

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