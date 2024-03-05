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البرلمان يوافق على مهمات البحر الأحمر وأوكرانيا وغزة

بتأييد ساحق للثلاثة

05 مارس 2024, 16:38

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 5 - روما - وافق البرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على مشاركة إيطاليا في ثلاث بعثات دولية جديدة تتعلق بالبحر الأحمر وأوكرانيا وغزة، وذلك بتأييد ساحق من كافة أطياف الطيف السياسي.

تمت الموافقة على مشاركة إيطاليا في مهمة الاتحاد الأوروبي لحماية الشحن في البحر الأحمر من الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون المتمركزون في اليمن بأغلبية 271 صوتًا مقابل ستة أصوات فقط في مجلس النواب، وبأغلبية ساحقة 153 صوتًا "نعم" في مجلس الشيوخ.

وقبل التصويت، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني إن الهجوم بطائرة بدون طيار والذي قامت مدمرة تابعة للبحرية الإيطالية بتحييده في البحر الأحمر في نهاية الأسبوع يظهر مدى خطورة التهديد الذي يشكله المتمردون الحوثيون.

وقال تاياني: "السبت الماضي، أسقطت المدمرة كايو دويليو طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في مضيق باب المندب".

وتابع "بالنيابة عن الحكومة، وأنا متأكد من البرلمان بأكمله، أود أن أجدد امتناني العميق لطاقم سفينة "دويليو" ولجميع القوات المسلحة على عملهم الثمين والمستمر".

وأضاف أن "الهجوم على دويليو يؤكد مرة أخرى خطورة التهديد الإرهابي الذي يشكله الحوثيون وتوقيت المبادرات التي قررت الحكومة القيام بها".

وتلعب إيطاليا دورًا رائدًا في مهمة الاتحاد الأوروبي لحماية الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين التي بدأت بعد أن بدأت إسرائيل حربها ضد حماس في غزة في أعقاب مجازر 7 أكتوبر.

كما أعطى مجلس النواب موافقته على مشاركة إيطاليا في مهمة "Euam أوكرانيا" لدعم كييف في إصلاح قطاع الأمن المدني كجزء من طريقها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة، ومكافحة الفساد. وتم إقرار جميع القرارات الستة المتعلقة بهذه المهمة بتصويت واحد فقط ضدها.

وافق مجلس النواب أيضا بالإجماع على مهمة إيطالية تسمى "ليفانتي" تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات دبلوماسية لإيصال مواد ذات طبيعة إنسانية إلى قطاع غزة عبر "الممرات البحرية". (أنسامد).

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البرلمان يوافق على مهمات البحر الأحمر وأوكرانيا وغزة

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آخر الأخبار العالمية

16:38

البرلمان يوافق على مهمات البحر الأحمر وأوكرانيا وغزة