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البابا فرنسيس يجدد دعوته لإنهاء الحرب في غزة

04 مارس 2024, 12:20

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 4 - روما - جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دعوته يوم الأحد، لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وقال خلال صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان : أحمل كل يوم في قلبي، آلام ومعاناة السكان في فلسطين وإسرائيل، بسبب الأعمال العدائية المستمرة، معربا عن حزنه لسقوط آلاف القتلى والجرحى والدمار الهائل الذي يلحق الألم والمعاناة بالصغار والعزل، الذين يرون مستقبلهم معرضًا للخطر.

وتابع : هل نعتقد حقًا أننا نستطيع بناء عالم أفضل بهذه الطريقة، هل نعتقد حقًا أننا نستطيع أن نحقق السلام؟ كفى من فضلكم! لنقل جميعًا: "كفى، من فضلكم!" اوقفو الحرب.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن وإعادتهم إلى أحبائهم الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر، ويتمكن السكان المدنيون من الوصول الآمن إلى المساعدات الإنسانية الضرورية والعاجلة.

https://www.ansa.it/english/news/2024/03/03/pope-again-appeals-f or-end-to-war-in-gaza_939bb331-4d01-4989-b5cb-92cae3240ea4.html (أنسامد).

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