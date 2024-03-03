شميت : اتفق مع ماتاريلا بشأن استخدام الهراوات مع الشباب

(أنسامد) - مارس 3 - روما - تدخل مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية مرشح الحزب الاشتراكي الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية نيكولاس شميت، يوم السبت في الجدال الدائر حول استخدام الشرطة للهراوات ضد الشباب في بيزا قبل ثمانية أيام.وأدت الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين إلى إصابة خمسة أشخاص، من بينهم قاصران.وتسببت صور تظهر بعض رجال الشرطة في بيزا وهم يضربون الطلاب بشكل متكرر على رؤوسهم في صدمة للكثير من الإيطاليين وسط تقارير عن اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في احتجاجات أخرى مؤيدة لفلسطين في مدن أخرى في نفس اليوم.وانتقد الرئيس سيرجيو ماتاريلا استخدام الشرطة للهراوات، قائلا إن استخدام "الهراوات يفشل مع الشباب".ومع ذلك، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "إنه من الخطورة بمكان سحب الدعم المؤسسي لجهاز الشرطة ".وقال نيكولاس شميت في المؤتمر الانتخابي للحزب الاشتراكي الأوروبي في روما: "كما رأينا في بيزا، يتم قمع حرية شبابنا في التظاهر بأمان"، مضيفا : اتفق مع الرئيس ماتاريلا. استخدام الهراوات مع الشباب تعبير عن الفشل. يجب أن نقف معا ضد اليمين المتطرف.(أنسامد).

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