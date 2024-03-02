بايدن يلتقي ميلوني ويشيد بدعم إيطاليا القوي لأوكرانيا

(أنسامد) - مارس 2 - روما - أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لدعم إيطاليا القوي لأوكرانيا منذ الغزو الروسي عندما التقى القادة في البيت الأبيض للمرة الثانية يوم الجمعة.وقال بايدن: "أريد أن أشكركم على دعم إيطاليا الثابت لأوكرانيا، نحن نساند بعضنا البعض ونحن أيضًا نساند أوكرانيا".وناقش القادة التحديات العالمية الرئيسية وكيفية تنسيق استجابات الحلفاء لها، مع تولي إيطاليا الرئاسة الواجبة لمجموعة السبع.وقالت ميلوني، التي زارت البيت الأبيض أيضًا في يوليو/تموز، إن الأزمة في الشرق الأوسط كانت "مصدر قلق بالغ"، مشددة على الحاجة إلى "العمل معًا على خطوات ملموسة لضمان حل الدولتين، وهو الحل الوحيد طويل المدي المستدام".واقترحت أيضًا إنشاء "تحالف عالمي ضد المتاجرين بالبشر" في إطار الجهود المبذولة لوقف الوصول غير القانوني للمهاجرين.وقالت ميلوني، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: "بناء على دور إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط، ستولي مجموعة السبع اهتماما خاصا أيضا للقارة الأفريقية".وتابعت "لقد ناقشنا هذا الأمر عدة مرات، لأنني أعتقد أنه يتعين علينا أن نتذكر أن أفريقيا ليست قارة فقيرة؛ بل على العكس من ذلك، فهي غنية بشكل لا يصدق بالموارد البشرية والمادية، ولكنها تعرضت للإهمال والاستغلال ولنهج جشع لفترة طويلة".وأضافت "أريد أن أعكس هذا النهج، معكم، والذي يعد أيضًا السبب الجذري لأزمة الهجرة. نحن بحاجة إلى دعم التنمية في أفريقيا على قدم المساواة ووضع حد للهجرة غير الشرعية مع مكافحة الاتجار بالبشر". (أنسامد).

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