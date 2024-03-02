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ماتاريلا : العلاقات بين إيطاليا وألمانيا متينة للغاية

02 مارس 2024, 12:21

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 2 - روما - أكد الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة على علاقات إيطاليا "المتينة للغاية" مع ألمانيا خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى قصر كويرينالي في روما.

وقال ماتاريلا: "إنه لمن دواعي سروري أن أتمكن من التحدث معكم والتأكيد على مدى صلابة علاقاتنا - لنقول أن الصلابة غير كافية -: إنها حقًا متينة للغاية".

وأضاف الرئيس أن العلاقات الثنائية بين البلاد "تعززت بشكل أكبر بفضل خطة العمل الأخيرة التي وقعتها أنت ورئيسة الوزراء ميلوني في برلين، والتي ستزيد بالتأكيد تعاوننا بشكل أكبر في جميع النواحي".

في نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت ميلوني وشولتز خطة عمل بين إيطاليا وألمانيا كجزء من القمة الحكومية الدولية في برلين.

وتم التوقيع في المستشارية بعد الاجتماع الثنائي بين رئيسي الحكومتين.

تهدف الخطة إلى تعزيز التعاون على المستوى الثنائي وعلى المستوى الأوروبي. (أنسامد).

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