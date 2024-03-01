ميلوني تدعو لوضع الزراعة على جدول أعمال المجلس الأوروبي

(أنسامد) - مارس 1 - روما - دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الخميس، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لوضع ملف الزراعة على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي القادم (21-22 مارس) حتى يتمكن القادة الأوروبيون من إبلاغ المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي بالمبادرات التي يتعين اتخاذها على المدى القصير والمتوسط لدعم الزراعة الأوروبية.وتم توضيح أن هذه المبادرة تأتي في إطار العمل "الشامل" الذي تقوم به الحكومة الإيطالية للتغلب على الصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي، بما في ذلك اجتماع مجلس الزراعة الأخير في بروكسل، حيث قدم وزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا سلسلة من المقترحات التشغيلية. (أنسامد).

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