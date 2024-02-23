رافائيل فيتو : خطة التعافي تسير على قدم وساق

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - قال وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي رافائيل فيتو يوم الخميس، إن الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود التي يمولها الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد كوفيد، تسير على قدم وساق، مما سيكون له تأثير إيجابي على الإنفاق.وأضاف فيتو في تصريحات للصحفيين: لقد تجاوزنا مرحلة التخطيط والمناقصات ونحن في الواقع في مرحلة تنفيذ جميع التدخلات، منوها أن هذا عنصر مهم سيكون له تأثير إيجابي للغاية على أرقام الإنفاق الإجمالية.وجاءت تصريحاته بعد نشر مسودة تقرير التنفيذ نصف السنوي يوم الخميس، والتي أفادت أن إيطاليا أنفقت 45.65 مليار يورو من مخصصات التمويل.تبلغ قيمة برنامج التعافي المنقح لإيطاليا والذي يهدف لجعل الاقتصاد أكثر خضرة وأكثر حداثة وأقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري الروسي ما مجموعه 194.4 مليار يورو، منها 122.6 مليار يورو في شكل قروض و71.8 مليار يورو في شكل منح. (أنسامد).

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