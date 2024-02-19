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كروسيتو:"أسبيدس" الرد الضروري على الحرب الحوثية الهجينة

19 فبراير 2024, 17:26

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 19 - روما - صرح وزير الدفاع جويدو كروسيتو يوم الاثنين إن مهمة "أسبيدس" البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي لضمان السلامة البحرية في البحر الأحمر هي "رد ضروري" على الحرب الهجين التي يشنها المتمردون الحوثيون المتمركزون في اليمن والمدعومين من إيران في المنطقة.

أضاف كروسيتو، بعد أن وافق مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي على المهمة تحت قيادة القوات الإيطالية، إنه "رد ضروري على الحرب الهجين التي يشنها الحوثيون في مضيق باب المندب، حيث قطعوا طرق الاتصال التي تغذي العديد من الدول، بما في ذلك دولتنا، مما أثر على اقتصاداتها وخلق خسارة تنافسية للغرب لصالح دول أخري لا تتعرض سفنها للهجوم".

وتهدف "أسبيدس" إلى استكمال الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لوقف هجمات المتمردين الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وتستمر المهمة في البداية لمدة عام وهي مفتوحة أيضًا لمشاركة دول ثالثة. (أنسامد).

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