تاياني:مجموعة السبع تحث على وقف الأعمال العدائية في غزة

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - صرح وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني يوم السبت إن مجموعة السبع تدعو إلى وقف القتال في غزة لضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس وتقديم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن مجموعة السبع "تهدف إلى ضمان أمن دولة إسرائيل"، حسبما قال تاياني خلال مؤتمر صحفي في مؤتمر ميونيخ الأمني.وأضاف: "إننا ندعو إلى إطلاق سراح الرهائن فورًا، ونعمل على وقف التصعيد، وندعو إلى تعليق القتال لضمان إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات للمدنيين الذين يقعون ضحايا حماس".وبشكل منفصل، قال تاياني، على هامش المؤتمر، إن "المذبحة" التي يتعرض لها الإسرائيليون والفلسطينيون يجب أن تنتهي.وأردف :"الحل الوحيد الممكن هو حل الشعبين والدولتين، نقول ذلك بوضوح شديد للجميع".وتابع "من الواضح أن البعض لا يريد تحقيق ذلك، ولكننا نريد السلام ووضع حد لهذه المذبحة التي أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين".وشدد تاياني علي "أن هذه المذبحة يجب أن تنتهي". (أنسامد).

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