إيطاليا: خمسة قتلى في انهيار موقع بناء سوبر ماركت في فلورنسا

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - صرح حاكم توسكانا أوجينيو جياني يوم السبت إنه تأكدت وفاة خمسة أشخاص بعد الانهيار الهيكلي يوم الجمعة في موقع بناء سوبر ماركت في فلورنسا.وقال جياني لراديو ليدي "يمكننا الآن أن نقول إن هناك خمسة قتلى: إنها بالتأكيد حصيلة مأساوية".وأضاف: «قبل قليل تلقيت أنباء عن انتشال آخر جثة».وفي وقت سابق من يوم السبت، انتشل رجال الإطفاء جثة ضحية رابعة من الانهيار، الذي ورد أنه حدث بعد انهيار عارضة في الطابق الرابع من سوبر ماركت إيسيلونجا قيد الإنشاء في فيا ماريتي.كما أصيب ثلاثة عمال في الكارثة لكن حالتهم لا تهدد حياتهم.وفي الوقت نفسه، تبين أن الشركة التي كلفت بالبناء، وهي شركة فيلاتا العقارية المملوكة بالكامل لإسيلونجا، وشركة البناء (AEP)، ومقرها بالقرب من بافيا، تورطتا أيضًا في حادث موقع بناء في سوبر ماركت إيسيلونجا تحت الإنشاء في جنوة في فبراير 2023، حيث أصيب ثلاثة عمال عندما انهار منحدر موقف السيارات. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA