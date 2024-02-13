رئيس متحف أوستوني يثير ضجة بسبب صورة ميلوني المقلوبة

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - دعا أعضاء حزب إخوة إيطاليا اليميني الذي تتزعمه جيورجيا ميلوني إلى إقالة أو استقالة رئيس متحف في بوليا بعد أن نشر صورة تظهر رئيسة الوزراء مقلوبة رأسا على عقب.تعرض رئيس متحف أوستوني، لوكا ديلاتي، لانتقادات شديدة من ممثلي الأحزاب المحلية والإقليمية والوطنية بسبب قصة إنستغرام التي تضمنت أيضًا إشارات إلى فويبي، وهي عمليات القتل الجماعي التي قام بها أنصار يوغسلافيا للإيطاليين الذين يعيشون في المنطقة الممتدة من منطقة تريست في إقليم فريولي فينيتسيا جوليا في إيطاليا عبر شبه جزيرة استريا إلى دالماتيا في كرواتيا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، والجدل حول النداء الذي وجهه مساء السبت أحد المتسابقين في مهرجان سانريمو للأغنية "لوقف الإبادة الجماعية" في الشرق الأوسط.ووصف المنسق الإقليمي لحزب إخوة إيطاليا والمستشار الإقليمي لويجي كارولي هذه اللفتة بأنها "مخزية" و"خطيرة وغير مسبوقة".وتابع: "يجب على عمدة أوستوني والإدارة إلغاء الموقف الذي صدر مؤخرًا للشخص الذي نشر تلك الصورة"، مشددًا على أن "كل من يقرر تولي دورًا يجب أن يفعل ذلك بطريقة متوازنة وهادئة مع احترام المؤسسات".وقد انتقدت ميلوني يوم السبت عقودا من الصمت "الذي لا يغتفر" بشأن فويبي أثناء مشاركتها في حفل في اليوم الوطني لإحياء ذكرى آلاف الإيطاليين الذين تعرضوا للتعذيب أو القتل على يد الشيوعيين اليوغوسلافيين في الانتفاضات المناهضة للفاشية خلال العامين الأخيرين من الحرب. (أنسامد).

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