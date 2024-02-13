تاياني ينتقد إسرائيل بسبب "رد الفعل غير المتناسب"

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - انتقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني إسرائيل يوم الثلاثاء، قائلا إن الحرب التي تشنها على حماس في أعقاب مجازر 7 أكتوبر تسببت في سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين.وصرح تاياني لراديو 1: "في هذه المرحلة أصبح رد فعل إسرائيل غير متناسب. هناك الكثير من الضحايا الذين لا علاقة لهم بحماس".ودعا الوزير إسرائيل إلى "تجنب الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين".وتحدث تاياني أيضًا عن الضجة التي اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن وجه المغني الإيطالي غالي نداء "أوقفوا الإبادة الجماعية" في نهاية أدائه في الليلة الأخيرة من مهرجان سانريمو للأغنية.وأثار هذا النداء غضب سفير إسرائيل لدى إيطاليا ألون بار، الذي قال إن المهرجان استُخدم لنشر الكراهية.أدى ذلك إلى إصدار بيان قراءته المذيعة التلفزيونية المخضرمة مارا فينير يوم الأحد في برنامج تبثه إذاعة راي الحكومية، والذي يعرض سانريمو، كتبه الرئيس التنفيذي روبرتو سيرجيو والذي أشار إلى الفظائع التي ارتكبت في هجمات 7 أكتوبر ومحنة الرهائن الذين تحتجزهم حماس.وقد اتُهم البيان نفسه بعدم الإشارة إلى معاناة الفلسطينيين.وقال تاياني لراديو 1 إن تدخل فينير أعاد "التوازن".وأضاف "لا أعتقد أن هناك إبادة جماعية (ترتكب في غزة)".وتابع "من المؤكد أن إسرائيل مخطئة لأنها تتسبب في سقوط عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين. يجب أن نهدف إلى تحرير الرهائن وضمان توقف عنف الهجمات الإسرائيلية". (أنسامد).

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