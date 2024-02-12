مجلس النواب الإيطالى يبحث اقتراح لوقف اطلاق النار فى غزة

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - يناقش مجلس النواب الإيطالى غداً الثلاثاء الاقتراح المقدم من الحزب الديمقراطى المعارض الى الحكومة الإيطالية والموقع من رئيسة الحزب ايلي شلاين .ويتضمن الاقتراح وقف اطلاق نار انسانى فورى فى غزة متزامناً مع الافراج غير المشروط عن الرهائن الاسرائيليين والدفع من أجل عقد مؤتمر دولى للسلام .ويتضمن الاقتراح 28 بند منها الاعتراف بمسؤلية حركة حماس عن اعتداءات 7 اكتوبر 2023 وعن رد الحكومة الاسرائيلية التى قامت باكبر حركة تعبئة فى تاريخ البلاد منذ حرب اكتوبر 1973 كما طالبت باجلاء الفلسطينيين من مدينة غزة ومن شمال القطاع.ويطالب الاقتراح من السلطة التنفيذية الإيطالية العمل على انهاء الصراع وبدء التحرك الديبلوماسى خاصة فى اطار الاتحاد الاوروبى من خلال دفع المبادرات التى تهدف لانهاء التوتر فى منطقة الشرق الاوسط والعمل على عقد مؤتمر دولى للسلام يهدف لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطينى بفرض حل سياسى قائم على دولتين وشعبين وفقاً لقرارات الامم المتحدة. (أنسامد).

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