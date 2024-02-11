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شلاين لعمال ستيلانتس : لستم وحدكم

11 فبراير 2024, 08:20

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 11 - روما - قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين، لعمال شركة "ستيلانتس" لصناعة السيارات يوم السبت، إنهم "ليسوا وحدهم"، وذلك وسط شكوك بشأن التزام شركة صناعة السيارات تجاه إيطاليا.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس كارلوس تافاريس مؤخرا، أنه لا يستطيع ضمان مستقبل مصانع الشركة في إيطاليا ما لم تحصل شركة صناعة السيارات على حوافز كبيرة لتصنيع السيارات الكهربائية.

وحاول جون إلكان رئيس شركة ستيلانتس، تخفيف المخاوف الناجمة عن هذه التصريحات، وقدم تطمينات خلال اجتماعات مع وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، والرئيس سيرجيو ماتاريلا، ومحافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا.

وقالت شلاين في رسالة بالفيديو للعاملين في مصنع الشركة في بوميليانو داركو: لستم وحدكم، هذه هي الرسالة التي يريد الحزب الديمقراطي إرسالها لكم".

وأضافت : إن آفاق مصنع ستيلانتس في بوميجليانو ليست مسألة محلية، بل هي مسألة وطنية وجزء من صورة أكثر تعقيدا فيما يتعلق بمستقبل قطاع استراتيجي لبلدنا، مثل صناعة السيارات. (أنسامد).

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