عودة رائد الفضاء الإيطالي فيلادي إلى كوكب الأرض

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - حطت المركبة الفضائية "دراجون فيردام" على متنها العقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي علي المياه قبالة شاطئ دايتونا بيتش في فلوريدا يوم الجمعة، معلنة انتهاء مهمة Ax-3.عاد طاقم Ax-3، المكون أيضًا من السويدي ماركوس واندت، وألبير جيزيرافتشي من تركيا، ومايكل لوبيز أليجريا، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسبانية، إلى الأرض بعد 47 ساعة من انفصاله عن محطة الفضاء الدولية، حيث كانوا متواجدين هناك 18 يوما.فيلادي هو الإيطالي الثامن الذي يذهب إلى الفضاء.خلال هذا الوقت، تم إجراء 56 تجربة ونشاطًا فضائيًا بواسطة رواد الفضاء الأربعة خلال مهمة Ax-3.يتم تشغيل المركبة الفضائية "دارجون" القابلة لإعادة الاستخدام جزئيًا بواسطة شركة "أكسيوم سبيس Axiom Space " وكانت Ax-3 هي الرحلة الخاصة الثالثة التي تصل إلى محطة الفضاء الدولية.(أنسامد).

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