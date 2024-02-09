ماتاريلا يندد بجدار الصمت حول مذابح فويب

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - ندد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة بما وصفه "جدار الصمت والنسيان" الذي تشكل حول مأساة فويب، وهي المذابح التي راح ضحيتها الآلاف من الإيطاليين على يد أنصار تيتو في التطهير العرقي في نهاية الحرب العالمية الثانية.وقال ماتاريلا بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الذاكرة" بمقر الرئاسة في قصر (كويرينالي) : جدار من الصمت والنسيان - مزيج من الحيرة والانتهازية السياسية والسطحية الخطيرة في بعض الأحيان - تشكل حول المعاناة الرهيبة لآلاف الإيطاليين، الذين ذبحوا في فويب أو ابتلعتهم معسكرات الاعتقال، وأجبروا بشكل جماعي على ترك منازلهم وممتلكاتهم وذكرياتهم وآمالهم والأراضي التي عاشوا فيها.وقعت مذابح فويب بشكل رئيسي في فريولي فينيتسيا جوليا وإستريا ودالماتيا ضد السكان الإيطاليين المحليين.تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 15000 إيطالي تعرضوا للتعذيب أو القتل على يد الشيوعيين اليوغوسلافيين الذين احتلوا شبه جزيرة استريا خلال العامين الأخيرين من الحرب.وتابع ماتاريلا أن فويب والنزوح الجماعي يمثلان "صدمة مؤلمة" للجمهورية الإيطالية الناشئة، "التي تواجه الإرث الثقيل لبلد هُزم في الحرب"، منوها أن تلك الأحداث تشكل مأساة لا يمكن نسيانها، مشيرا إلى أن الصفحات المأساوية والقاسية من التاريخ لا يمكن محوها. (أنسامد).

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