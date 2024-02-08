شلاين: تليفزيون الراي أصبح محطة دعاية لحكومة ميلوني

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - اتهمت زعيمة الحزب الديمقراطي المعارض، من يسار الوسط، إيلي شلاين، التليفزيون الحكومي الإيطالي "راي"، بأنه أصبح محطة بث لخدمة بروباجندا الحكومة التي ترأسها جيورجيا ميلوني.وجاءت تصريحات شلاين بعد تقارير عن استيلاء مزعوم من قبل مسؤولين وصحفيين عينتهم رئيسة الوزراء اليمينية، ميلوني، على رأس التليفزيون الحكومي.وأوضحت شلاين، خلال عرض توضيحي للحزب أمام مقر تليفزيون راي في روما، "كفى تليفزيو ميلوني، وكفى تدهور خدمة البث العامة إلى حد الدعاية الحكومية، وكفى الهجمات على التحقيقات الاستقصائية".وفي وقت سابق، صرحت ميلوني، رئيسة الحكومة وزعيمة حزب إخوان إيطاليا اليميني أن تليفزيون راي يجرى "إعادة توازنه" بعد سنوات من الاحتلال والتحيز اليساري المزعوم. (أنسامد).

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