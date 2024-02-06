ميلوني:انتصار الاتحاد الأوروبي للمزارعين يعود أيضا لإيطاليا

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - صرحت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، إن "انتصار" الاتحاد الأوروبي للمزارعين المحتجين بعد أن سحبت بروكسل خططا لخفض المبيدات الحشرية يعود أيضا إلى إيطاليا.وقالت رئيسة الوزراء بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سحب اللائحة الجديدة للمبيدات الحشرية، "إن إعلان المفوضية الأوروبية سحب الاقتراح التشريعي بشأن المبيدات الحشرية يعد أيضًا انتصارًا إيطاليًا"، وجزءًا من التحركات لخفض الانبعاثات بنسبة 90٪ بحلول عام 2040، والتي تهدف إلى ضمان أن يصبح الحياد المناخي حقيقة واقعة بحلول منتصف القرن.وتابعت ميلوني : "منذ توليها السلطة، في الواقع، تعمل الحكومة الإيطالية في أوروبا، بقدر كبير من الدقة والحس السليم، لرسم مسار مختلف عن ذلك الذي تم اتباعه حتى الآن والجمع بين الإنتاج الزراعي، واحترام العمل، والاستدامة البيئية".وأكدت رئيسة الوزراء :"وسنستمر في هذا الاتجاه". (أنسامد).

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