اقتراب احتجاجات المزارعين من روما

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - اقتربت احتجاجات المزارعين ضد السبسات الوطنية والاوروبية من مداخل العاصمة الايطالية روما حيث سيبدا مساء اليوم الاحتجاج المعلن .وقال زعيم التمرد دانيلو كالفانى "سيكون هناك احتجاج اولى يشارك فيه المزارعون فقط دون مركبات ثم تليها مظاهرة ثانية تغزو خلالها الجرارات شوارع روما كما حدث فى بروكسل الاسبوع الماضى ".ويأتي هذا بينما تتواصل احتجاجات المزارعين الأوروبيين ضد السياسات الاقتصادية والتجارية في عدة بلدان، حتى أنها وصلت إلى مقر الاتحاد الأوروبي نفسه.وكان المشهد غير مألوف في شوارع أوروبا، حيث وصلت قوافل من الجرارات، يقودها مئات المزارعين الغاضبين القادمين من عدة دول أوروبية، إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.ووصل المزارعون إلى هناك للاحتجاج والتعبير عن قلقهم وسخطهم من تأثير السياسات الاقتصادية والتجارية الأوروبية على أعمالهم.وقد تصاعدت الاحتجاجات نتيجة للضغوط الناجمة عن العقوبات الغربية ضد روسيا، والتي أثرت على سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء. (أنسامد).

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