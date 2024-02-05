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ميلوني تلتقي نظيرها الياباني في طوكيو

05 فبراير 2024, 16:32

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 5 - روما - إلتقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، نطيرها الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو اليوم الاثنين.

وصرحت ميلوني عقب الاجتماع الثنائي في مؤتمر صحفي مشترك مع كيشيدا، إن إيطاليا تعتزم زيادة وجودها بشكل كبير في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت ميلوني : "لقد تم إعادة إطلاق التعاون على المستويين السياسي والاستراتيجية مع اليابان. ستبدأ آلية التشاور الجديدة بشأن الأمن والدفاع في مارس، وستكون هناك مناورات عسكرية مشتركة مهمة، لأن إيطاليا تعتزم أن يكون لها وجود متزايد الأهمية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتابعت قائلة "حاملة الطائرات كافور وسفينة التدريب فسبوتشي وطائراتنا من طراز إف-35 ستأتي (جميعها) إلى هنا".

ومن جهته، أعرب كيشيدا عن ارتياحه لذلك قائلا : "أرحب بحقيقة أن إيطاليا تزيد من وجودها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأن العديد من السفن الإيطالية، بما في ذلك حاملة طائرات، ستتوقف في اليابان للمشاركة في التدريبات".

الجدير الذكر أن جزء من سبب زيارة ميلوني الرسمية إلى طوكيو هو تسليم اليابان الرئاسة المناوبة لمجموعة السبع إلى إيطاليا.

قالت ميلوني لكيشيدا خلال الاجتماع الثنائي، الذي كان الجزء الأول منه مفتوحا أمام الصحافة، إن "تعاوننا على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف ممتاز".

وأضافت: "أنا سعيدة جدًا بوجودي هنا، ومن المهم أن يكون هذا هو اجتماعنا الثنائي الرابع خلال ما يزيد قليلاً عن عام منذ أن قررنا رفع تعاوننا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ولقد تم إنجاز الكثير من العمل الاستثنائي وأنا فخورة جدًا به". (أنسامد).

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