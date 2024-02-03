وفاه فيتوريو إيمانويل، إبن آخر ملوك إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - توفي فيتوريو إيمانويل من سافوي، نجل آخر ملوك إيطاليا أمبرتو الثاني، صباح يوم السبت عن عمر يناهز 86 عامًا. حسبما أعلن مجلس سافوي في بيان.وأضاف مجلس سافوي "هذا الصباح، 3 فبراير 2024، توفي صاحب السمو الملكي فيتوريو إيمانويل، دوق سافوي وأمير نابولي، بسلام محاطًا بعائلته وسيتم الإعلان عن مكان وموعد الجنازة في أقرب وقت ممكن".كان فيتوريو إيمانويل سيبلغ من العمر 87 عامًا في 12 فبراير.حكم آل سافوي إيطاليا منذ الوحدة في عام 1861 حتى عام 1946، عندما صوت الإيطاليون في استفتاء مؤسسي في الثاني من يونيو/حزيران لصالح إلغاء النظام الملكي وإنشاء الجمهورية الإيطالية.انتقد الكثيرون العائلة المالكة السابقة لدعمها الدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية وفرارها من روما لتجنب الجيش الألماني الغازي بعد إعلان الهدنة في 8 سبتمبر 1943، كما حظر دستور إيطاليا بعد الحرب الأحفاد الذكور من دخول أراضي الجمهورية.ومع ذلك، تم رفع هذا الحظر في عام 2002، عندما تمكن فيتوريو إيمانويل وابنه الوحيد إيمانويل فيليبرتو من العودة. (أنسامد).

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