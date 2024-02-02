احتجاجات المزارعين في روما الأسبوع المقبل

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - من المتوقع أن تصل احتجاجات الجرارات التي ينظمها المزارعون في أجزاء كثيرة من أوروبا ضد الصعوبات التي يواجهونها وسياسات الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية، إلى روما الأسبوع المقبل.وقال دانيلو كالفاني الذي يمثل المزارعين في تصريحات لوكالة "أنسا": "سننقل الاحتجاج إلى روما"، مضيفا : في الأيام القادمة سنقوم بجمع الجرارات خارج المدينة. لن يكون هناك أي حصار، ولكن سيكون هناك بالتأكيد غضب.وتابع : نتوقع مشاركة الآلاف من جميع أنحاء إيطاليا. بين غد وبعد غد سنعلن عن مواعيد وأماكن (الاحتجاج). وفي الأيام التالية سنبدأ في تحريك المركبات.وأدرف دانيلو كالفاني : إذن، لدينا الإرادة لتنظيم مظاهرة -بدون مركبات- في روما. فالحكومة لا تستمع إلينا والنقابات لم تعد تمثلنا. (أنسامد).

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