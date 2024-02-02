احتجاجات المزارعين في روما الأسبوع المقبل

وقال دانيلو كالفاني الذي يمثل المزارعين في تصريحات لوكالة "أنسا": "سننقل الاحتجاج إلى روما"، مضيفا : في الأيام القادمة سنقوم بجمع الجرارات خارج المدينة. لن يكون هناك أي حصار، ولكن سيكون هناك بالتأكيد غضب.
وتابع : نتوقع مشاركة الآلاف من جميع أنحاء إيطاليا. بين غد وبعد غد سنعلن عن مواعيد وأماكن (الاحتجاج). وفي الأيام التالية سنبدأ في تحريك المركبات.
وأدرف دانيلو كالفاني : إذن، لدينا الإرادة لتنظيم مظاهرة -بدون مركبات- في روما. فالحكومة لا تستمع إلينا والنقابات لم تعد تمثلنا. (أنسامد).
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