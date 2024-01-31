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سالفيني يلوم فون دير لاين على احتجاجات المزارعين في أيطاليا

31 يناير 2024, 16:51

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 31 - روما - ألقى نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ماتيو سالفيني يوم الأربعاء باللوم على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في احتجاجات حواجز الطرق التي نظمها المزارعون هذا الأسبوع في أجزاء كثيرة من أوروبا، بما في ذلك إيطاليا.

وقال سالفيني للصحفيين في البرلمان الأوروبي في بروكسل إن "الجرارات (المزارعين) على الطرق في جميع أنحاء أوروبا لديهم مشكلة مع المفوضية الأوروبية الحالية، إن لجنة فون دير لاين كارثية في هذا الصدد، فيما يتعلق بالعمل والحقوق.

وتابع "في إيطاليا نعمل في مجالات مسؤولية الحكومات الوطنية. معظم قضاياهم تتعلق بالسياسات الأوروبية المجنونة والخضراء الزائفة التي تتعلق بالمزارعين والصيادين وسائقي الشاحنات".

وأضاف "من الواضح أن أوروبا هذه هي التي وضعت الإيديولوجية قبل العمال. تحاول الحكومة الإيطالية بذل كل ما في وسعها لإيجاد موارد إضافية لإصلاح الكوارث الأوروبية".

وأردف "في السنوات الأخيرة، كانت أوروبا كارثة، كارثة على المدخرين، وعلى أصحاب المنازل، وعلى سائقي السيارات، وعلى المزارعين، وعلى سائقي الشاحنات، وعلى العمال".

وعندما سُئل عن احتمال تولي فون دير لاين فترة ولاية ثانية على رأس السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أجاب سالفيني "أنا شخصيا لن أصوت لصالحها".

وفي الوقت نفسه، التقى وزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا، يوم الأربعاء، بممثلي "حركة الجرارات" المحتجين خارج معرض فيراجريكولا في فيرونا.

وصرح لولوبريجيدا: "لقد سار الاجتماع بشكل جيد للغاية". (أنسامد).

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