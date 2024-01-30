المحكمة الألبانية توافق على إتفاق مع إيطاليا بشأن المهاجرين

(أنسامد) - يناير 30 - روما - وافقت المحكمة الدستورية الألبانية امس الاثنين على اتفاق مثير للجدل مع إيطاليا بشأن إنشاء مراكز تديرها إيطاليا لعلاج آلاف المهاجرين الذين تنقذهم إيطاليا في البحر المتوسط في الدولة الأدرياتيكية كل عام.وينص الاتفاق، الذي وقعته رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما في روما في نوفمبر، على استقبال ومعالجة ما يصل إلى 3000 مهاجر ولاجئ تنقذهم السفن الإيطالية شهريًا.سيتم استبعاد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن والأطفال أو النساء الحوامل والمهاجرين واللاجئين الذين تم إنقاذهم بواسطة السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية والأشخاص الذين يهبطون مباشرة على الأراضي الإيطالية، من الصفقة.وفي ديسمبر/كانون الأول، علقت المحكمة الدستورية الألبانية التصديق على الاتفاق في البرلمان الألباني في انتظار صدور قرار بشأن الطعون المقدمة للخطة.منذ توليها السلطة في خريف عام 2022، تتواصل حكومة ميلوني مع دول ثالثة في محاولة لوقف الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر إلى إيطاليا، والتي ارتفعت في عام 2023 بنحو 50٪ مقارنة بالعام السابق.وقد انتقدت المعارضة الإيطالية الصفقة ووصفتها بأنها خلقت جوانتانامو جديدا وزعمت أنها تنتهك الدستور الإيطالي، وهي الاتهامات التي ترفضها الحكومة.وصرحت بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إنه نموذج يمكن محاكاته.(أنسامد).

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