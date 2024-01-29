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ميلوني/G7:مكان شرف لأفريقيا على جدول أعمال رئاسة إيطاليا

29 يناير 2024, 17:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 29 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، أمام القمة الإيطالية الإفريقية في مجلس الشيوخ في روما يوم الاثنين، إن القارة الأفريقية سيكون لها مكان شرف في جدول أعمال الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع G7 في عام 2024.

وقالت ميلوني، في كلمتها أمام الزعماء الأفارقة الـ25 وممثلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي الحاضرين في القمة، إن إيطاليا تتخذ "خيارا دقيقا في السياسة الخارجية، سيؤدي إلى منح أفريقيا مكانا مشرفا على جدول أعمال رئاستنا لمجموعة السبع".

وأضافت أن إيطاليا "ملتزمة بإظهار أننا ندرك مدى ترابط مصير قاراتنا، وأنه من الممكن أن نتخيل ونكتب فصلا جديدا في علاقاتنا يتضمن التعاون بين متساوين" تابعت ميلوني إن ما يسمى بخطة ماتي الإيطالية، وهي الشراكة الإستراتيجية الجديدة المخطط لها مع الدول الإفريقية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتحويل إيطاليا إلى نوع من المركز لإمدادات الطاقة من إفريقيا إلى أوروبا بينما تحاول القارة تقليل اعتمادها على روسيا ويمكن الاعتماد على إمدادات النفط والغاز بعد غزو موسكو لأوكرانيا، تعتمد على ميزانية قدرها 5.5 مليار يورو تشمل "القروض والمنح والضمانات".

وأشارت ميلوني إلي أن من هذا المبلغ "حوالي 3 مليارات يورو (ستأتي) من صندوق المناخ الإيطالي و2.5 مليار من صندوق التعاون الإنمائي".

تشمل "المشاريع الرائدة" التي تم التفكير فيها في إطار الخطة والتي أعلنت عنها ميلوني مسبقًا في مقابلة مع قناه TG1 مساء الأحد، إنشاء مركز للتدريب المهني في مجال الطاقة المتجددة في المغرب، ومشاريع تعليمية في تونس ومشاريع تتيح إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية في العاج. ساحل.

تمثل تونس وساحل العاج على التوالي ثاني وثالث أكثر بلدان المنشأ شيوعًا للمهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2023.

واختتمت ميلوني قائلة إن "التقاسم هو أحد المبادئ الأساسية لخطة ماتي وسيكون عمل هذه القمة حاسما في إثراء المسار"، مضيفة أنه من المتوقع أيضًا تنفيذ مشاريع أخرى في الجزائر وموزمبيق ومصر وجمهورية الكونغو وإثيوبيا. وكينيا. (أنسامد).

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