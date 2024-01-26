ميلوني: برلسكوني لا يزال يلهم مسار تيار المحافظين في إيطاليا

(أنسامد) - يناير 26 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيمة حزب "إخوة إيطاليا" جورجيا ميلوني، أن رئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلسكوني لا يزال يلهم مسار تيار المحافظين في إيطاليا.جاءت تصريحات ميلوني، بمناسبة الذكرى الثلاثين لدخول قطب الإعلام لمجال السياسة مع إنشاء حزبه "فورتسا إيطاليا" في 26 يناير 1994.وعبر صفحتها في موقع X، اقتبست ميلوني العبارة الشهيرة التي استخدمها قطب المال والإعلام الذي توفي في يونيو الماضي عن عمر يناهز 86 عامًا، عند تدشين حزب "إخوة إيطاليا": "إيطاليا هي البلد الذي أحبه".وتابعت: "بهذه الكلمات، أعلن سيلفيو برلسكوني عن دخوله الساحة السياسية، مما أعطى الحياة لفورتسا إيطاليا، مضيفة : منذ ذلك الحين، مرت 30 عامًا وخضنا العديد من المعارك معًا، بعضها انتصرنا فيها وبعضها خسرناها ولكن دائمًا بنفس الإصرار ونفس الشغف.وأردفت : بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى ، أود أن أرسل أطيب تمنياتي لجميع الأصدقاء في فورتسا إيطاليا. ونتذكر سيلفيو الذي لا يزال التزامه يلهم طريقنا. (أنسامد).

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