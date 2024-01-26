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إيطاليا تحيي مرور 8 سنوات على اختفاء جوليو ريجيني في مصر

26 يناير 2024, 09:19

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 26 - روما - أحيت إيطاليا، يوم الخميس، ذكرى مرور ثماني سنوات على اختفاء طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج، جوليو ريجيني الذي كان يبلغ حينها 28 عاما والمولود في فريولي.

واختفى ريجيني في مترو القاهرة قبل ثمانية أيام من العثور على جثته ملقاة على الطريق السريع المؤدي إلى الإسكندرية وعليها جروح تعذيب وصفتها والدته بأنها تعبر عن "كل الشرور في العالم" بعد أن لم تتمكن من التعرف عليه إلا من طرف أنفه.

وكان ريجيني، الذي يُعتقد أنه قُتل على يد المخابرات المصرية بسبب عمله في قضية حساسة سياسياً تتعلق بنقابات الباعة الجائلين، قد سمع عنه آخر مرة في رسالة نصية في الساعة 19:41 يوم 25 يناير 2016، قبل العثور عليه في حفرة في 3 فبراير.

ومن المقرر أن يحاكم أربعة من ضباط المخابرات المصرية غيابيا بتهمة اختطافه وتعذيبه وقتله، في محاكمة في روما في 20 فبراير.

ووقفت عائلة ريجيني، بما في ذلك والده كلاوديو ريجيني، وأمه باولا ديفيندي، وشقيقته إيرين، دقيقة حدادًا مع إحياء أحداث تذكارية أخرى.

كما كان هناك أيضًا حشد جماهيري بعنوان "كل الدجاج يعود إلى المنزل ليجثم"، في إشارة إلى الحساب الذي طال انتظاره للضباط الأربعة بعد سنوات أعاقت فيها القاهرة الجهود الإيطالية لتحقيق العدالة على الرغم من الوعود الشفهية المتكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتبت مجموعة "جوليو هو نحن" (Giulio Is Us)، وهي مجموعة على فيسبوك تواصل حملتها من أجل العدالة: "قبل ثماني سنوات بدأوا في إلحاق كل الشرور في العالم بجوليو، لكن جوليو كان يفعل أشياء معنا منذ ثماني سنوات".

وأضافت، "لقد حان الوقت أخيرًا لعودة جميع الدجاج إلى المنزل ليجثم".

وكتبت إيرين ريجيني على حسابها على موقع X باللغة الإنجليزية: "منذ 7 سنوات بالضبط، تعرض أخي جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي في جامعة كامبريدج، للاختطاف والتعذيب والقتل عمدًا أثناء وجوده في القاهرة من أجل أبحاثه".

واستطردت، "ومنذ ذلك الحين عائلتي، والآلاف من الأشخاص معنا، يناضلون من أجل الحقيقة والعدالة". (أنسامد).

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