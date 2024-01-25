تاياني: ندعم إسرائيل ولكن حل الدولتين ضروري

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

تاياني: ندعم إسرائيل ولكن حل الدولتين ضروري

25 يناير 2024, 14:02

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - يناير 25 - روما - أعلن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاياني أن إيطاليا تدعم إسرائيل في حربها ضد حماس لكنها تريد أيضا إرسائها العودة إلى الحوار الذي يفضي "حتما" إلى حل الدولتين في الصراع في الشرق الأوسط.

وبين تاياني، خلال لقاءه بالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ في القدس، الخمس، "نحن ندعم بقوة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد المنظمات الإرهابية، وفي الوقت نفسه نريد مع أصدقائنا الإسرائيليين عمل الاستعدادات للعودة إلى الحوار السياسي والدبلوماسي".

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، ""بعد العمليات العسكرية في غزة، علينا أن نحدد على الفور مسارا سياسيا لمنع الاشتباكات الحالية" من أن تتكرر وتنتشر في المنطقة.

وقال تاياني إن هذا المسار السياسي "يجب أن يؤدي حتما" إلى حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين.

وبعد الاجتماع مع هرتسوغ، الذي استمر حوالي 35 دقيقة، كان من المقرر أن يجتمع كبير الدبلوماسيين الإيطاليين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إسرائيل كاتس، ووزير الحرب بيني غانتس. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

14:02

تاياني: ندعم إسرائيل ولكن حل الدولتين ضروري

09:10

ارتفاع قياسى لعمليات زراعة الأعضاء في إيطاليا

17:20

النواب يصادق على اتفاق المهاجرين بين ايطاليا والبانيا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

14:02

تاياني: ندعم إسرائيل ولكن حل الدولتين ضروري

09:10

ارتفاع قياسى لعمليات زراعة الأعضاء في إيطاليا

17:20

النواب يصادق على اتفاق المهاجرين بين ايطاليا والبانيا