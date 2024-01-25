تاياني: ندعم إسرائيل ولكن حل الدولتين ضروري

(أنسامد) - يناير 25 - روما - أعلن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاياني أن إيطاليا تدعم إسرائيل في حربها ضد حماس لكنها تريد أيضا إرسائها العودة إلى الحوار الذي يفضي "حتما" إلى حل الدولتين في الصراع في الشرق الأوسط.وبين تاياني، خلال لقاءه بالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ في القدس، الخمس، "نحن ندعم بقوة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد المنظمات الإرهابية، وفي الوقت نفسه نريد مع أصدقائنا الإسرائيليين عمل الاستعدادات للعودة إلى الحوار السياسي والدبلوماسي".وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، ""بعد العمليات العسكرية في غزة، علينا أن نحدد على الفور مسارا سياسيا لمنع الاشتباكات الحالية" من أن تتكرر وتنتشر في المنطقة.وقال تاياني إن هذا المسار السياسي "يجب أن يؤدي حتما" إلى حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين.وبعد الاجتماع مع هرتسوغ، الذي استمر حوالي 35 دقيقة، كان من المقرر أن يجتمع كبير الدبلوماسيين الإيطاليين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إسرائيل كاتس، ووزير الحرب بيني غانتس. (أنسامد).

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