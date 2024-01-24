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جيورجيتى:الوضع العالمى يهدد جهود التنمية

24 يناير 2024, 08:32

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 24 - روما - قال وزير الاقتصاد الايطالى جيانكارلو جيورجيتى ان التوترات على المستوى الدولى تعتبر التهديد الجاد لكافة افاق التنمية .

وفى افتتاح العام لدراسى لاكاديمية الشرطة الاقتصادية - المالية اكد جيورجينى "ايطاليا والمجتمع الدولى يواجهون مشاكل معقدة تشكل تحدياً بالاضافة الى سيناريو عالمى فى حالة تغير دائم".

واضاف "بدأت التحديات بالوباء ثم ارتفاع اسعار الطاقة واسعار المواد الخام فالتضخم وبعدها التوترات الناجمة عن النزاع بين روسيا واوكرانيا ويليها الصراع الفلسطينى واخيراً الازمة فى البحر الاحمر".

واختتم بالقول ان كل هذه العوامل تهدد التنمية العالمية وبالتالى التنمية الاقتصادية الايطالية". (أنسامد).

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