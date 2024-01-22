موجة صقيع تضرب ايطاليا نهاية الاسبوع

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

موجة صقيع تضرب ايطاليا نهاية الاسبوع

22 يناير 2024, 12:05

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - يناير 22 - روما - تضرب موجة صقيع محملة بهواء القطب الشمالى ايطاليا نهاية الاسبوع الحالى ويصحبها انخفاض سريع فى درجات الحرارة وتساقط للثلوج على المرتفعات .

وستجعل الموجة الطقس فى اسوأ حالاته من الشمال الشرقى باتجاه لومباردى وماركى واومبريا وتوسكانا.

وقد بدأت زخات المطر فى شمال البلاد بسبب الانخفاض المفاجىء لدرجات الحرارة وسيصل الجليد الى المرتفعات الجبلية حتى سهل لومباردى ومن المحتمل ان يصل الثلج الى ميلانو وسيؤثر الاعصار على سردينيا فى المساء.ثم يتحرك نحو المناطق الوسطى والجنوبية مع هطول امطار غزيرة وثلوج فى بوليا وموليزى وكامبانيا وكالابريا وستستمر الرياح الباردة فى الهبوب مع انخفاض حاد فى درجات الحرارة وسيعود الصقيع ليلاً وتصل درجة الحرارة الى 25 تحت الصفر. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

12:05

موجة صقيع تضرب ايطاليا نهاية الاسبوع

09:15

سفينة الانقاذ "هيومانيتى 1"فى تارانتو مع 126 مهاجراً

17:46

إيطاليا : إلغاء الحد الأقصى للسرعة الذي فرضته بولونيا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

12:05

موجة صقيع تضرب ايطاليا نهاية الاسبوع

09:15

سفينة الانقاذ "هيومانيتى 1"فى تارانتو مع 126 مهاجراً

17:46

إيطاليا : إلغاء الحد الأقصى للسرعة الذي فرضته بولونيا