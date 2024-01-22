موجة صقيع تضرب ايطاليا نهاية الاسبوع

(أنسامد) - يناير 22 - روما - تضرب موجة صقيع محملة بهواء القطب الشمالى ايطاليا نهاية الاسبوع الحالى ويصحبها انخفاض سريع فى درجات الحرارة وتساقط للثلوج على المرتفعات .وستجعل الموجة الطقس فى اسوأ حالاته من الشمال الشرقى باتجاه لومباردى وماركى واومبريا وتوسكانا.وقد بدأت زخات المطر فى شمال البلاد بسبب الانخفاض المفاجىء لدرجات الحرارة وسيصل الجليد الى المرتفعات الجبلية حتى سهل لومباردى ومن المحتمل ان يصل الثلج الى ميلانو وسيؤثر الاعصار على سردينيا فى المساء.ثم يتحرك نحو المناطق الوسطى والجنوبية مع هطول امطار غزيرة وثلوج فى بوليا وموليزى وكامبانيا وكالابريا وستستمر الرياح الباردة فى الهبوب مع انخفاض حاد فى درجات الحرارة وسيعود الصقيع ليلاً وتصل درجة الحرارة الى 25 تحت الصفر. (أنسامد).

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