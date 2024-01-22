تاياني:"موافقة أساسية" على المهمة الجديدة في البحر الأحمر

(أنسامد) - يناير 22 - روما - أعطى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر "الأساسي" للمهمة الأوروبية الجديدة التي اقترحتها إيطاليا وفرنسا وألمانيا في البحر الأحمر لحماية الشحن من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، ومن المأمول أن تأتي الموافقة النهائية في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المقبل.جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني بعد أن قدمت الدول الثلاث الخطة إلى نظرائها في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.وقال تاياني للصحفيين بعد الاجتماع في بروكسل "نقترح مع فرنسا وألمانيا مهمة يمكن أن تضمن سلامة الملاحة البحرية".وأضاف "آمل أن نتمكن بالفعل من الموافقة بشكل نهائي على المهمة في مجلس الشؤون الخارجية المقبل بعد الحصول على الضوء الأخضر الاساسي في اجتماع اليوم".وتابع تاياني أن مهمة إيطاليا في البحر الأحمر "قد تشمل أيضًا" مهمة إماسوه/أجينور في مضيق هرمز، مشيرا أن المهمة الجديدة هي خطوة نحو الدفاع الأوروبي الحقيقي.وذكر أن المهمة العسكرية الأوروبية في البحر الأحمر التي تروج لها روما مع باريس وبرلين تمثل "خطوة كبيرة نحو دفاع أوروبي حقيقي".وأكد تاياني "إيطاليا مستعدة للقيام بدورها". (أنسامد).

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