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ميلوني تلتقي بالرئيس التركي في إسطنبول

21 يناير 2024, 08:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 21 - روما - التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول يوم السبت في أول مهمة دولية لها منذ تولي إيطاليا رئاسة مجموعة السبع مطلع هذا العام.

وذكرت مصادر إيطالية أن المحادثات، التي جاء عقب مباحثات ثنائية عقدت على هامش اجتماعات متعددة الأطراف في بالي وفيلنيوس ونيويورك ودبي، تناولت الحرب بين إسرائيل وحماس والحرب التي أشعلها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأتي زيارة ميلوني الأولى إلى تركيا للتأكيد على الطبيعة الإستراتيجية للشراكة بين روما وأنقرة داخل حلف شمال الأطلسي وفي حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتناولت المباحثات أيضًا تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في وقت لاحق من هذا العام، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الهجرة. (أنسامد).

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