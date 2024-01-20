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زعيمة الحزب الديمقراطي:يجب تجنب إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

20 يناير 2024, 11:57

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 20 - روما - صرحت إيلي شلاين زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الذي يمثل يسار الوسط، مساء الجمعة، إنه يتعين على إيطاليا تجنب تأجيج الصراعات من خلال تصدير الأسلحة خاصة إلى الشرق الأوسط بسبب خطر استخدامها لارتكاب جرائم حرب.

وقالت شلاين في ختام اجتماع لمشرعي الحزب الديمقراطي، في مدينة جوبيو شمال مقاطعة أومبريا أمس الجمعة: "علينا أن نواجه مسألة تجنب تأجيج هذه الصراعات، وتجنب إرسال الأسلحة وتصدير الأسلحة إلى الصراعات في الشرق الأوسط، وفي هذه الحالة بشكل خاص إلى إسرائيل".

وأضافت أن السبب في ذلك هو "أننا لا نستطيع المخاطرة باستخدام الأسلحة لارتكاب ما يمكن تفسيره على أنه جرائم حرب".

تشن تل أبيب حملة عسكرية للقضاء على حماس في غزة بعد الهجوم الوحشي وغير المسبوق الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس الآن إن أكثر من 24 ألف شخص قتلوا في القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب. (أنسامد).

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