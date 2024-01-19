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محكمة النقض: قانون شيلبا لعام 1952 سيستخدم ضد التحية الفاشية

19 يناير 2024, 07:45

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 19 - روما - أعلنت محكمة النقض العليا الإيطالية في حكم طال انتظاره في ضوء حادثة التحية الفاشية التي أداها مئات الأشخاص، أن قانون شيلبا الذي يعود لعام 1952 ضد الاعتذار عن الفاشية، سيتم استخدامه في حالة الأشخاص الذي يؤدون هذه التحية.

ومنذ أيام، أدى مئات الأشخاص التحية الفاشية في ذكرى جريمة مقتل ثلاثة نشطاء مراهقين من جناح الشباب في الحركة الاجتماعية الإيطالية الفاشية الجديدة، والتي تسلسل منها فيما بعد حزب أخوة إيطاليا، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وبإصدار الحكم، أمرت المحكمة العليا بإجراء محاكمة استئناف ثانية لثمانية من المتشددين اليمينيين الذين أدوا التحية خلال إحياء ذكرى في ميلانو في عام 2016.

وتقول محكمة النقض إنه يجب تطبيق المادة 5 من القانون في هذه الحالات، والتي تنص على أن "أي شخص، من خلال المشاركة في اجتماعات عامة، ينظم مظاهرات يستخدمها الحزب الفاشي المنحل أو المنظمات النازية، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف ليرة".

وتابعت المحكمة بالقول إن للقاضي عند النطق بالحق، أن يأمر بتجريد الحقوق من القانون الجنائي للمتهمين لمدة خمس سنوات".

ويجري التحقيق مع أكثر من 10 أشخاص في روما بشأن التحية الفاشية التي أطلقها العديد من المشاركين في إحياء ذكرى مذبحة أكا لارينتيا عام 1978 في 7 يناير.

تم التعرف على أكثر من 100 شخص من المشاركين في إحياء ذكرى مذبحة أكا لارينتيا، التي قُتل فيها اليمينيون المتطرفون الثلاثة على يد متشددين يساريين. (أنسامد).

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