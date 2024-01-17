ماتاريلا : الشباب هم امل البلاد

(أنسامد) - يناير 17 - روما - قال الرئيس الايطالى سيرجيو ماتاريلا ان جيل الشباب او المواطنين الرقميين هم امل البلاد.واضاف عند افتتاح العام الدراسى بجامعة بيدمونت وهى جامعة شابة عمرها 25 عاماً " على الجامعات مسئولية ان يفهموا الى اى مدى يمكن ان يكون العالم افضل مما يقدمه الكبار لهم فى هذه الاوقات.واضاف ان العلاقة بين الشباب والجامعات تاتى على راس اهتمامات رئيس الجمهورية الذى لا يكل من المطالبة بايلاء اهتمام كبير لاحتياجات الاجيال الجديدة .واشار الى ان التعليم ليس مجرد ارقام وحروف ولكنه يعمل على جعل الشباب ابطالاً والتأكد من انهم قادرون على التحلى بروح نقدية والقدرة على التحليل. (أنسامد).

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