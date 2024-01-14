شلاين: قرار الترشح للانتخابات الأوروبية منفصل عن قرار ميلوني

(أنسامد) - يناير 14 - روما - قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض إيلي شلاين السبت، إن قرارها المحتمل بالترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو سيكون منفصلا عن قرار رئيسة الوزراء وزعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني جورجيا ميلوني، التي تردد أنها تفكر في الترشح أيضا.وتوقعت وسائل الإعلام الإيطالية معركة محتملة بين ميلوني وشلاين في البرلمان الأوروبي لمعرفة من الأكثر شعبية بين الناخبين الإيطاليين.لقد ترشح السياسيون الإيطاليون تاريخيًا لحصد الأصوات في الانتخابات الأوروبية دون أن تكون لديهم أي نية لشغل مقاعد في البرلمان الأوروبي، وهو ما انتقده معارضو ميلوني هذه المرة.وردا على سؤال في التلفزيون الإيطالي حول ما إذا كان ترشيحها المحتمل مرتبطا بترشح ميلوني المحتمل، قالت شلاين إن القرار "مستقل عن تقييمات القادة والقوى الأخرى"، مضيفة : لكنني دائما ما كنت أقول إن هذا هو آخر التصورات، حيث يأتي أولا مشروع أوروبا التي نريدها. (أنسامد).

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