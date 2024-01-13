إيطاليا تتجاوز ذروة الإنفلونزا، وهي أعلى نسبة على الإطلاق

(أنسامد) - يناير 13 - روما - تجاوزت إيطاليا ذروة الأنفلونزا السنوية، والتي كانت هذا العام هي الأعلى على الإطلاق، وفقًا لأحدث نشرة لنظام المراقبة الوبائي والفيروسي RespiVirNet التابع لمعهد الصحة العالي في إيطاليا.وذكرت نشرة المعهد أن موسم الأنفلونزا تجاوز ذروته وبدأ عدد الحالات في الانخفاض.في الأسبوع الأول من العام، كان هناك ما يقرب من 980 ألف متلازمة شبيهة بالأنفلونزا، أي أقل بحوالي 100 ألف عما كانت عليه قبل سبعة أيام، عندما تم تسجيل الذروة الموسمية بمعدل حدوث 18.3 حالة لكل 1000 نسمة، وهي قيمة قياسية لم يتم الوصول إليها في المواسم السابقة..وحذرت آنا تيريزا بالمارا، رئيسة قسم الأمراض المعدية في معهد الصحة العالي في إيطاليا، من أنه "من المرجح بقوة أن تستمر الدورة في الأسابيع المقبلة". (أنسامد).

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