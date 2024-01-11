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شلاين تهاجم ميلونى وتطالب بحل "جماعات الفاشية الجديدة"

11 يناير 2024, 09:19

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 11 - روما - هاجمت أمينة الحزب الديمقراطى المعارض الإيطالي إيلى شلاين ما اسمته " الصمت المحرج" لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورحيا ميلونى فيما يتعلق بمسيرة مئات الأزرع الممدودة فى الاحتفال بذكرى "فيا اكا لارينتا".

وقد شهدت هذه المسيرة المزيد من التحيات الفاشية فى ذكرى مقتل البرتو جياكوينتو فى 10 يناير 1979 خلال مظاهرة بمناسبة الذكرى الأولى لمذبحة اكا لارينتا والتى وقعت قبل ديربى لاتسيو-روما عندما غنت مجموعة من مشجعى بيانكوسيليستى فى بينتو ميلفيو اغنية مجرية من الخمسينيات ضد الديكتاتورية السوفيتية.

وقد تبادلت شلاين الهجوم خلال جلسة الاسئلة فى البرلمان مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسى حيثأاكدت "سنواصل الاصرار على حل هذه المنظمات الفاشية الجديدة كما يقضى الدستور لأنها تمثل خطراً على السلامة العامة". (أنسامد).

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