وزير الدفاع الإيطالي: دعمنا لكييف قوي وثابت

(أنسامد) - يناير 10 - روما - أكد وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو اليوم الأربعاء، أن إيطاليا تواصل دعم أوكرانيا بقوة في الحرب التي أشعلها الغزو الروسي في فبراير 2022.وقال كروسيتو أمام مجلس النواب في جلسة بعد قرار الحكومة في ديسمبر تمديد المساعدات العسكرية لكييف لمدة عام آخر: "إن دعمنا لأوكرانيا يظل قوياً ودون تغيير على الإطلاق".وبين كروسيتو أيضًا: "يبدو أن الوقت قد حان للقيام بعمل دبلوماسي حاسم إلى جانب المساعدات التي نقدمها لأن هناك سلسلة من الإشارات المهمة القادمة من الجانبين".وأضاف أن "التصريحات التي أدلى بها مختلف المحاورين الروس تظهر نضجا بطيئا وتدريجيا للاستعداد للحوار لوضع حد للحرب"، بينما "تبدو الجبهة الداخلية في أوكرانيا أقل اتحادا مما كانت عليه في الماضي في دعم سياسات الرئيس زيلينسكي". (أنسامد).

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