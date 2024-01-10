نحو 135 حادثة معاداة للسامية في إيطاليا منذ احداث غزة

(أنسامد) - يناير 10 - روما - سجلت إيطاليا 135 حلقة من معاداة السامية في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما شنت حماس موجة من الهجمات الصادمة على إسرائيل، مما أدى إلى الحرب في غزة، ونهاية عام 2023، حسبما قال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في اجتماع للجنة البرلمانية الاستثنائية لمكافحة الإرهاب والتعصب والعنصرية ومعاداة السامية والتحريض على الكراهية والعنف.وقال الوزير إن ذلك يمثل "زيادة واضحة في حوادث معاداة السامية"، مستشهدا بحالات الكتابة على الجدران واللافتات والهتافات المناهضة لإسرائيل في المسيرات، وأعمال التخريب والإهانات الموجهة للشعب اليهودي.وأضاف أنه تم إحالة 42 شخصًا يشتبه في وقوفهم وراء بعض هذه الأفعال إلى النيابة العامة. (أنسامد).

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